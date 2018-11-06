دورة جديدة حول الحوار بين الأديانبجامعة لا سابينزا

انسامد - 6 نوفمبر - تشرين الثاني - افتتحت جامعة لا سابينزا في روما دورة جديدة في اطار الحوار بين الأديان الذي أنشأه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.



قدم البروفسور أليساندرو ساجيورو ، الذي سيقوم بالتدريس في هذه الدورة محاضرةحول أهمية التعددية الدينية.



اشار في مداخلته الي "إن الجهل هو عدو السلام ، لذا فإن مهمتنا هي أن نتعلم ونشارك ونعيش في وئام مع بعضنا البعض حتي لو اختلفت الاديان " ، كما قال الملك في رسالة موجهة للدورة أن "الحوار بين الأديان والتعايش السلمي" هما أمران أساسيان في المسار الذي يرعاه شخصيا.



قال الأستاذ ساجيورو إن التعددية الدينية "التي تؤججها بشكل خاص قضية الهجرة" بالاضافة الي الترسيم التاريخي للحدود ترجع لسنوات كثيرة ماضية فهناك مثلا مناطق مثل البحر الأبيض المتوسط والخليج الفارسي التي تقع فيها البحرين ، كانت تشكل دائما بوتقة ثقافية تنصهر فيها كافةالاختلافات.



وشدد أيضا على القيمة الرمزية العالية التي يعكسها اختيار روما وجامعتها الرائدة لتقديم هذه الدورة: "روما هي مركز المسيحية حيث المقعد الرسولي للبابا ولكنها تحتضن أيضا أقدم تجمع يهودي في العالم وتضم أكبر مسجد في أوروبا مشددا علي ان الثقافة تقوم علي اساس المعرفة والاحترام والسلام.



وقال رئيس المؤسسة أنطونيلو فولكو بياجييني ان هذه الدورةالجديدة ، بالاضافةإلى الدورات التي يعقدها اقسام التاريخ والأنثروبولوجيا والأديان والفنون والأدب في كلية الآداب والفلسفة ، تعتبر ثمرة التعاون المكثف بين مملكة البحرين ومؤسسة روما سابينزا و الذي بدأ منذ 3 سنوات . و اكد انه "بفضل هذا العمل ، تم إطلاق العديد من المبادرات ، بما في ذلك منح دراسية لطلاب المناطق الإيطالية المتضررة من الزلازل بالاضافة الي المنح المقدمة لأفضل 400 خريج من جامعتنا"مشيرا الي ان البحرين كانت دائما واحدة من الداعمين الرئيسيين لمؤسستنا".



كما أعلن عميد لا سابينزا ، أوجينيو غاديو ، توقيع مذكرة تعاون مع المملكة تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمشاريع التعاون المستقبلية.



