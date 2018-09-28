مؤتمر لتعزيز تمكين المرأة في الدول الأورو متوسطية

أنسامد - 28 سبتمبر/ أيلول/ - ينظم الاتحاد من أجل المتوسط، بالشراكة مع الجمهورية البرتغالية، المؤتمر الإقليمي الرابع الرفيع المستوى المعني بتمكين المرأة "المرأة تبني مجتمعات شاملة في منطقة المتوسط".



سيعقد المؤتمر في لشبونة في الفترة من 9-11 أكتوبر ويستضيف 300 مشارك من بينهم وزراء وصانعي السياسات والمنظمات الدولية والشخصيات البارزة في المجتمع المدني.



ويتم تنظيم دورة هذا العام في إطار الذكرى السنوية العاشرة لـ"الاتحاد من أجل المتوسط" (UfM)، والتي تأتي في وقت اعتمدت فيه ال43 دولة من الاتحاد من أجل المتوسط إقراراً قوياً لاتخاذ تدابير ووضع سياسات تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات المجتمع. وسوف يتيح المؤتمر الفرصة لتقييم التقدم المحرز بعد مرور عام من انعقاد الاجتماع الوزاري، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وتشجيع زيادة مشاركة المرأة.



ستشمل الشخصيات رفيعة المستوى المشارِكة في الجلسة الافتتاحية رئيسة مالطا، ماري لويز كوليرو بريكا، ورئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا؛ والوزراء المكلفين بشؤون المرأة في البرتغال، ماريا م. ليتاو ماركيز، ومن الأردن، هالة لطوف، ومن تونس، نزيهة العبيدي؛ وكذلك رئيسة المجلس القومي المصري للمرأة، مايا مرسي. ستناقش جلسات المؤتمر دور الرجال، والقطاع الخاص ووسائل الإعلام في القضاء علي القوالب النمطية والحواجز الاجتماعية، وسبل مكافحة العنف الجنسي، وتمكين المرأة في المناطق الريفية، ودور المرأة في العلوم، والتقنيات، والابتكار وتدابير الاستثمار في الصحة الجنسية والإنجابية.



وإلى جانب برنامج المؤتمر، ستعرض سلسلة من الأحداث الجانبية قصصاً ذات اهتمامات إنسانية من مشاريع التعاون الإقليمي، ومنتدى إقليمي لرواد الأعمال من النساء، بالإضافة إلى جلسات حوار حول السياسات بين ممثلي الاتحاد من أجل المتوسط ​​ونواب من مختلف البلدان.



