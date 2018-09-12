«بلومبيرغ» تطلق النسخة الثانية من برنامج تدريب الصحافيين

أنسامد - 12 سبتمبر /أيلول/ - أطلقت شركة «بلومبيرغ»، بالتعاون مع مؤسسة «مسك» الخيرية، النسخة الثانية من البرنامج التدريبي المكثف لمهارات العمل الصحافي المالي، الموجه للشباب السعودي، الذي يعقد لمدة أسبوع في دبي. وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير المهارات والمعارف في مجال العمل الصحافي المالي في المملكة العربية السعودية، من خلال البرنامج التدريبي الذي يقدمه ماثيو وينكلر، رئيس التحرير الفخري لأخبار «بلومبيرغ»، وبمشاركة أكثر من 20 من الصحافيين والمحللين العاملين في الشركة، من لندن ومنطقة الشرق الأوسط.



ويعقد البرنامج في غرفة أخبار «بلومبيرغ» في دبي، حيث سيكتسب الطلبة المهارات التي تتميز بها «بلومبيرغ» في مجال الصحافة المالية المبنية على البيانات، في أحد أكبر مكاتب المؤسسة الإخبارية في الشرق الأوسط.



وتم اختيار المشاركين من الطلبة الشغوفين بالعمل الصحافي من اختصاصات مختلفة، تتنوع بين التمويل والتسويق والاتصال والسياسة، ليتعلموا من خلال البرنامج مهارات التغطية الإعلامية للأسواق الإقليمية، وتقديم التقارير حول الشركات وعمليات التمويل، وأخلاقيات الصحافة ومبادئها، وغيرها من خلال التطبيق العملي في ورش العمل.



وسيستمع المشاركون إلى كوكبة من كبار المراسلين في «بلومبيرغ»، من منطقة الشرق الأوسط وخارجها، الذين سيتحدثون عن تجاربهم الشخصية، بما في ذلك نخبة من المراسلات الصحافيات اللواتي سيناقشن مسيرتهن المهنية كسيدات يمارسن العمل الصحافي في المنطقة.



يذكر أن النسخة الأولى من البرنامج، التي عقدت في يناير (كانون الثاني) 2018، شهدت مشاركة ما مجموعه 30 صحافياً سعودياً طموحاً (22 صحافية، و8 صحافيين) من اختصاصات مختلفة، تنوعت بين الصحافة والتسويق والتمويل.



