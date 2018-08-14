بعد حظر الدنمارك له.. عارضات أزياء بالنقاب

انسامد - 14 اغسطس / اب / اصدرت الدنمارك منذ فترة قصيرة قانون جديد بمنع ارتداء النقاب ..الأمر الذى استهجنه عدد كبير من المسلمين، وعبر عن هذا الرفض أحد مصممى الأزياء الإيرانيين خلال أسبوع الموضة فى كوبنهاجن منذ أيام، حيث ظهرت العارضات على الـ runway، وهن يرتدين النقاب، بينما توزع عليهن باقة من الزهور، وذلك وفقًا لما جاء فى "فوج".



أثار مصمم الأزياء رضا اعتمادى خلال أسبوع الموضة فى كوبنهاجن لربيع وصيف 2019 الجدل من خلال التعبير عن احتجاجه على القانون الجديد، حيث قدم عارضات يرتدين البرقع والنقاب خلال عرض أحدث مجموعات علامة الأزياء التى يمتلكها والتى تحمل اسم (MUF10) بعد أيام قليلة من إصدار قانون المنع، واستعان بعارضات يرتدين ملابس ضابطات الشرطة، قدمن زهورًا للنساء اللواتى يرتدين الزى الإسلامى خلال العرض.



