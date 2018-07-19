"منتدى شباب صناع السلام" في لندن،تعزيز لقيم التسامح

أنسامد - 19 يوليو/تموز/ - أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة المصرية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن سعادتها الكبيرة بما تضمنه "منتدى شباب صناع السلام"، الذي نظمه الأزهر الشريف وكنيسة كانتربري ومجلس حكماء المسلمين في الفترة من 8-18 يوليو الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، من تعزيز لقيم التسامح وقبول الآخر، من خلال مشاركة خمسين شابا وشابة من مختلف دول العالم.



وأكدت مكرم - في تصريح اليوم /الخميس/ - أن الحوار المباشر ما بين شيخ الأزهر وهؤلاء الشباب كان له تأثير إيجابي كبير عليهم بما نراه من تعايش بين أتباع الأديان المختلفة، فأصبحنا نرى الفتيات والشباب يتشاركون الأحاديث الإيجابية والخلاقة التي تنعكس على تعزيز التفاهم المشترك وتقريب وجهات النظر.



كما وجهت مكرم تحيتها للشباب المشاركين في منتدى شباب صناع السلام لما لمسته من نضج كبير في حواراتهم ونقاشاتهم، مؤكدة أنهم صناع سلام حقيقيون، وعليهم مسؤولية كبرى في نشر ما أخذوه عن شيخ الأزهر ورئيس أساقفة كانتربري من تسامح وقبول للآخر.



