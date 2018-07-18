أكسفورد للطيران تستقبل السعوديات الراغبات بتعلم الطيران

انسامد - 18 يوليو / تموز - اعلنت اكاديمية اكسفورد للطيران عن افتتاح مركز جديد لها لتدريب الجنسين علي قيادة الطائرات بالمملكة العربية السعودية .



و قد اعلنت الاكاديمية علي موقعها الالكتروني ان هذا المركز هو ثمرة التعاون بين الشركة الكندية لتقنيات الطيران و الشركة السعودية الوطنية للطيران و ان مقر القبول والتسجيل في داخل صالة مطار الملك فهد الدولي بالدمام.



و ذكرت مجلة سيدتي علي موقعها الالكتروني ان مئات من النساء السعوديات قدمن طلبات التحاقٍ لتعلم قيادة الطائرات من خلال فرع أكاديمية أوكسفورد للطيران الجديد في الدمام بالمنطقة الشرقية، المقرَّر أن يبدأ العمل سبتمبر المقبل.



والأكاديمية جزءٌ من مشروع بقيمة 300 مليون دولار، يتضمن مدرسة لصيانة الطائرات، ومركزاً دولياً لمحاكاة الطيران في المطار، وستتلقى الطالبات التدريب الأكاديمي والعملي ابتداءً من سبتمبر.



أوضح أحمد العباسي "مدير العلاقات العامة في الطيران المدني في المنطقة الشرقية" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الأكاديمية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال الراغبات في تعلم قيادة الطائرات، وذلك بالتزامن مع انطلاقة فعاليات معرض دبي الجو، حيث أشار العباسي إلى أن كل اللواتي يتم قبولهن سوف يخضعن إلى كافة الشروط المطلوبة، ومنها: الاختبارات، والتدريب الذي يعطى لرجال، وذلك لكي يتمكن من الحصول على رخصة القيادة التي تخولهن لقيادة الطائرات بكافة أنواعها.



وافتتحت أكاديمية أكسفورد للطيران فرعها الجديد في الدمام نظراً لحاجة السوق الماسة في منطقة الشرق الأوسط، عامة، والسعودية بشكل خاص إلى هذا الاختصاص، وتحقيق أحلام أبناء وبنات المنطقة في أن يصبحوا طيارين مدنيين محترفين، بطاقة استيعابية تقدَّر بـ 400 طالب وطالبة سنوياً.



