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ليبيا: معرض صور للمباني القديمة في طرابلس
المبادرة الإيطالية لحماية التراث التاريخي والثقافي
    twitter Ambasciatore Giuseppe Perrone @Assafir_Perrone relativa alla mostra fotografica 'Bellezza sospesa' - Tripoli

    أنسامد - 30 يونيو/حزيران - أقيم في طرابلس معرضا معنى بحماية التراث التاريخي والثقافي ممثلا في المباني القديمة في العاصمة الليبية تحت رعاية السفارة الإيطالية في طرابلس. وقالت السفارة الإيطالية على حسابها على تويتر أن المعرض يحمل عنوان "الجمال المعلق" وقد تم إفتتاحه ليلة الخميس في السرايا الحمراء أو قلعة طرابلس وهي من أهم معالم مدينة طرابلس.

    ويهدف المعرض بطبيعة الحال إلى زيادة الوعي لحماية التراث التاريخي والثقافي لبلدية طرابلس.

    وقال السفير الإيطالي جوزيبي بيروني تعقيبا على إسم المعرض"الجمال المعلق": "إنه الجمال الذي يهمس إليك أن لا تفقده بين لحظة وأخرى..

    إنه الجمال المعلق الذي يجب علينا جميعا حمايته مثلما فعلت هذه الفنانة الليبية الشجاعة"، في إشارة وتكريم للمصورة وصاحبة المعرض الفنانة هبة شلبي.

    وحضر حفل الإفتتاح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الذي أكد على أهمية هذا المبادرة.

    وقد شكرت سفارة إيطاليا في طرابلس مجموعة ايني ومجموعة بوناتي راعيا هذا المعرض .

     صورة للمعرض من حساب السفير الإيطالي بيروني على تويتر @Assafir_Perrone

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