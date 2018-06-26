مصر:وزارةالهجرة تستعد للمرحلة الثانية من حملة مكافحة الهجرة

انسامد - 26 يونيو / حزيران - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج إن الوزارة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.



وأضافت الوزيرة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه يتم الإعداد لمشروع سيارة للتوعية يتم إعدادها ضمن الحملة، فضلا عن خلق إطار تعاون لإعداد مادة علمية ممنهجة يتم تحديثها بصفة دورية بالتعاون مع الأطراف ذوي الصلة للتوعية بالهجرة غير الشرعية، بالإضافة لخلق كوادر من المدربين المؤهلين على التوعية في محافظات مصر الأكثر تصديرا للهجرة غير النظامية.



وأكدت أنه في ضوء الحملة يتم إعداد البرامج التدريبية الخاصة بتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتأهيل بسبل الهجرة الآمنة بجانب تنفيذ برامج تدريب المدربين من الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتأهيلهم واعتمادهم كمدربين توعويين فيما يرتبط بتدريب الشباب من طلاب التعليم الفني كمرحلة أولى. وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد شهدت مؤخرا اجتماعا مع المكتب الفني بالوزارة لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث وقع الطرفان بروتوكولا يهدف إلى إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لإعداد مدربين وبرامج لتأهيل الشباب للتعريف ونشر سبل الهجرة الآمنة والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والإتجار في البشر.



وأوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة تعمل وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعطاء الأولوية خلال الفترة المقبلة لبناء الشخصية المصرية، ومن هذا المنطلق يتم تعظيم الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال برامج تأهيل الشباب لسوق العمل وتوعيتهم بمخاطر هذا النوع من الهجرة والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، وذلك لحماية شبابنا من هذا الخطر فضلا عن وضع استراتيجية لضمان الاستفادة من قدراتهم في عمليات التنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية الحكومة ٢٠٣٠. ولفتت إلى أن الوزارة تعاونت مع عدد من الوزارات والهيئات التي لها صلة بهذا الأمر من بينها وزارة الإسكان والتضامن الاجتماعي، بشأن خلق تنمية مجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب، وكذلك التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية بهدف الارتقاء بالتنمية المجتمعية والحضرية للمناطق العشوائية لتحقيق المردود المجتمعي المنشود وتوفير فرص التأهيل والتدريب وريادة الأعمال للشباب.



وأشارت وزيرة الهجرة أيضا إلى تعاون الوزارة مع وزارتي التجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تنفيذ مشروع قومي للتوعية بسبل الهجرة الآمنة وتوفير البدائل الإيجابية ورعاية الموهوبين، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية من خلال اعتماد مدربين للتوعية بهذه الجوانب.



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