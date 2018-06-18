أنجلينا جولي تزور الموصل وتدعو لدعم إعادة الإعمار

انسامد - 18 يونيو / حزيران - قام المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، أنجلينا جولي ، بزيارة إلى غرب الموصل السبت ، بعد أقل من عام من تحرير المدينة في يونيو ويوليو 2017.



وقالت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها ان الزيارة كانت بمثابة مهمة السيدة جولي الستين - وخامس زيارة لها إلى العراق - مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين منذ عام 2001.



تجولت جولي بين المباني التي قصفت في شوارع المدينة القديمة الضيقة، والتقت بالأسر النازحة لمناقشة جهود إعادة بناء المدينة واحتياجات السكان العائدين. قالت المبعوثة الخاصة أنجلينا جولي أمام أطلال مسجد النوري: "هذا أسوأ دمار شاهدته في كل سنوات عملي مع المفوضية. لقد فقد الناس كل شيء هنا: لقد دُمرت منازلهم. هم معدمون. ليس لديهم دواء لأطفالهم ، والكثير منهم ليس لديهم مياه جارية أو خدمات أساسية. لا تزال محاطة بجثث تحت الأنقاض. بعد صدمة الاحتلال التي لا يمكن تصورها ، يحاولون الآن إعادة بناء منازلهم ، وغالباً بمساعدة ضئيلة أو معدومة".



واضافت انجلينا جولي "ليس لدي كلمات للقوة التي يجب أن تأخذها لإعادة البناء بعد الخسارة مثل هذا. لكن هذا ما يفعله أهل هذه المدينة. إنهم حزينون ومصابون بالصدمة ، لكنهم أيضا متفائلون. فهم يزيلون منازلهم بأيديهم ، ويتطوعون ويساعدون بعضهم البعض. لكنهم بحاجة إلى مساعدتنا".



