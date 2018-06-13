إيطاليا:"المقاتل الأجنبي" متدين ويعيش في الشمال

(أنسامد) - 13 يونيو/حزيران/ - ذكر تقرير لمعهد الدراسات السياسية الدولية الايطالي حول نشاط "المقاتل الأجنبي في ايطاليا" أنه يتركز في الجزء الشمالي والأوسط من البلاد.



وفقا لتقرير نشره معهد الدراسات السياسية الدولية، فقد كشفت دراسة أجريت علي نحو 125 مقاتلا أجنبيا يعيشون في إيطاليا أنه سواء كان هذا المقاتل مولودا بالخارج أو مقيما في ايطاليا فهو غالبا ما يزور المساجد، ويرتكب الجرائم وله صلات مع الميليشيات الأخرى في إيطاليا.



ويقول الموقع الإلكتروني لمركز ميلانو للدراسات، أنه إستنادا علي "المعلومات المقدمة حصريا من وزارة الداخلية، يبدو أن" ظاهرةوجود المقاتلين الأجانب في ايطاليا قد تم رصدها أساسا بالشمال والوسط الايطالي، وعلى وجه الخصوص مدينة لومباردي".



وأشار ملخص تقرير معهد الدراسات السياسية الدولية "أنه خلافا لغيرها من بلدان أوروبا الغربية، فإن معظم هؤلاء "المقاتلين" في إيطاليا قد ولدوا في الخارج"، مشيرا أن 40 في المائة منهم ولدوا في تونس و 26 بالمائة في المغرب.



وكشف التقرير أن "46.4 بالمائة من مجموع هؤلاء الأشخاص قد ترددوا علي المساجد بينما 44 بالمائة منهم لديهم صحيفة احوال جنائية حتى لو لم يكونوا مرتبطين دائما و بشكل مباشر "بالأنشطة المتطرفة".



بالإضافة إلى ذلك ، يذكر التقرير أن 42.4 بالمائة من المقاتلين الذين تم سؤالهم لديهم "شكل من أشكال الاتصال المعروفة بالمقاتلين الأجانب الآخرين في إيطاليا".



