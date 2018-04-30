مصر تحصد ثلاثة جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون

انسامد - 30 ابريل / نيسان - حصدت مصر ثلاث جوائز في المهرجان العربي التاسع عشر للإذاعة والتليفزيون بتونس، والتي أعلنت ضمن جوائز المهرجان في الحفل الختامي له بالمدينة الثقافية التونسية. وحصلت الهيئة الوطنية للإعلام على الجوائز ضمن مسابقة الأعمال الإذاعية الرئيسيّة، حيث فازت بالجائزة الذهبية في مجال البرامج الوثائقية عن برنامج "مدينة الصلاة" من إنتاج الشبكة الإذاعية الرئيسيّة، كما حصلت الهيئة على الجائزة الثانية لبرامج "ذوي الإعاقة" عن برنامج "صناع الغد" من إنتاج إذاعة جنوب الصعيد التابعة لشبكة الإذاعات الإقليمية، وتسلم الجائزتين رئيس الوفد المصري إسماعيل الششتاوي.



وحصلت الهيئة على الجائزة الفضية في فرع "ومضات التوعية العامة" عن برنامج "ومضة ثقافية" من إنتاج إذاعة البرنامج الثقافي، وتسلمها محمد العمري عضو الوفد. وقال إسماعيل الششتاوي، رئيس الوفد المصري المشارك ورئيس لجنة التحكيم للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، إن الهيئة الوطنية للإعلام نافست 88 عملا مقدمة من الهيئات الإذاعية العربية، صنفت في سبعة فروع، وبلغ عدد الأعمال المصرية الفائزة ثلاثة أعمال من إجمالي 14 عملا فائزا من مختلف الدول العربية. من جهته، قال خميس أحمد المسافر عضو لجنة التحكيم من سلطنة عمان إنه تم هذا العام اتباع آليات جديدة تختلف عن آلية المحاصصة للدول المشاركة في لجنة التحكيم التي كانت قائمة في الأعوام الماضية. وأشار إلى أنه وقع الاختيار هذا العام على لجنة من الإعلاميين المخضرمين من ذوي الخبرة الإعلامية لتقييم الأعمال حسب مستوياتها العملية والفنية المستحقة. أكد السفير محمد بن محمود العلي سفير المملكة العربية السعودية في تونس أن حلول المملكة العربية السعودية كضيف شرف على مهرجان الإذاعة والتليفزيون العربي في دورته التاسعة عشرة يعد تقديرا لمكانة المملكة في العالم العربي، في وقت أصبحت تحظى بمكانة رائدة على كافة المستويات. وشدد العلي، على أن مشاركة المملكة هذا العام كأول ضيف شرف في مثل هذه المناسبة كانت فرصة لتقديمها بصورتها الإيجابية باعتبارها دولة متطورة ومتقدمة، ولإثبات أن وسائل الإعلام السعودية المسموعة والمرئية والمقروءة تنافس مثيلاتها على كافة المستويات.



