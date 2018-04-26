اتحاد المصارعة يعلن موقف ميستيريو من مهرجان السعودية

انسامد - 26 ابريل / نيسان - كشف اتحاد المصارعة العالمي WWE عن موقف النجم المخضرم الطائر ري ميستيريو من المشاركة في مهرجان "أعظم رويال رامبل" الذي سيقام يوم الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، في المملكة العربية السعودية.



وأكد WWE في بيان رسمي أن صاحب الـ43 عاما وبطل العالم 3 مرات، سيشارك في مباراة المعركة الملكية التي ستشهد تنافس 50 مصارعا لأول مرة في التاريخ، والتي سيشارك بها أسماء كبيرة أخرى مثل كيفن أوينز، شين ماكمان، المخضرم كريس جيريكو، والعملاق الهندي جريت كالي.



وسيشهد مهرجان أعظم رويال رامبل مواجهات قوية أخرى منها مباراة بين تربل إتش وجون سينا، وأخرى بين شينسكي ناكامورا وإيه جي ستايلز على لقب WWE، وبين بروك ليسنر ورومان رينز داخل القفص الحديدي على لقب اليونيفرسال، كما سيتواجه الأسطورة أندرتيكر مع المصارع البلغاري روسيف في مباراة تابوت.



