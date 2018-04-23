عشرات الأسر السعودية تشاهد أول عرض سينمائي

انسامد - 23 ابريل/نيسان - تدفقت عشرات الأسر السعودية لمشاهدة السينما الجمعة لأول مرة منذ نحو 40 عاما بعد رفع حظر على عدد من أشكال الترفيه التي كانت تعتبر في الماضي مفسدة ومتنافية مع تعاليم الإسلام، وذلك حسبما أفاد موقع فرانس24.



وعرضت تذاكر الفيلم الأمريكي (بلاك بانثر) للبيع على الإنترنت عند منتصف الليل بسعر 75 ريالا (20 دولارا) للتذكرة وبيعت خلال دقائق.



وقام رواد السينما بالتقاط صور ذاتية (سلفي) في بهو السينما واصطفوا طوابير لشراء حبوب الذرة المحمصة (الفشار).



وقال الرجل الذي يرشد الناس لمقاعدهم داخل دار السينما في مركز الملك عبد الله المالي بشمال الرياض "يبدو أن حدثا تاريخيا يحدث هنا". وأغلقت دور السينما في أوائل الثمانينات باعتبارها لا تتوافق مع تفسير متشدد للإسلام.



وبدأت الآن دور السينما تعود من خلال حملة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لفتح بلاده ثقافيا وتنويع اقتصادها. وخفف ولي العهد السعودي قيودا اجتماعية أخرى من بينها الحفلات العامة وقيادة النساء للسيارات والاختلاط بين الجنسين.



وقبل العرض الرئيسي شاهد الجمهور فيلما قصيرا عن تاريخ الأفلام ومقطعا من مقابلة أجراها تلفزيون أمريكي مع الأمير محمد وإعلانا لكوكاكولا يتضمن نساء وهن يقدن السيارات.



