فوكس سينما ستفتح 600 شاشة بالسعودية

انسامد - 23 ابريل / نيسان - اعلن ألان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، إن "فوكس سينما" تخطط للاستثمار في 600 شاشة سينما بالسعودية، خلال السنوات الخمس المقبلة.



وأشار بجاني إلى أن "فوكس سينما" التي تديرها ماجد الفطيم، تعتزم افتتاح أول دار سينما في الرياض بارك خلال الأيام المقبلة، وتضم دار السينما هذه 4 شاشات.



وأكد تطلع شركة ماجد الفطيم وعبر "فوكس سينما" للتوسع بالسوق السعودية، واصفاً المستهلك السعودي بأنه شغوف في السينما وهم من أكبر الحضور في سينمات دول المنطقة.



وأشار إلى معرفة، الميزة التنافسية لـ "فوكس سينما" بأنها على قرب من المشاهد السعودي، مؤكدا أن الاستثمارات لن تقف عند افتتاح دور السينما، بل ستتعداها إلى الاستثمار في صناعة السينما نفسها داخل المملكة.



وكانت "فوكس سينما" حصلت على ترخيص لتكون من بين أحد المشغلين الأوائل الحاصلين على رخصة تشغيل دور السينما بالسعودية.



وتستثمر ماجد الفطيم الشركة التي تدير فوكس سينما حوالي 3.73 مليار دولار في مشاريع حالية تشمل مراكز التسوق والأزياء والترفيه وقطاع التجزئة في السعودية، لتوفر ما يتجاوز 114 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



