حوالي 47 سيدة خضن السباق الأول للدراجات الهوائية في جدة

انسامد - 12 ابريل / نيسان - تنافست في جدة مساء أمس، 47 سيدة من عمر 18 سنة فما فوق، في سباق الدراجات الهوائية الأول للسيدات، والذي يقام لأول مرة بدعم من هيئة الرياضة، في ملعب الجوهرة الرياضي، وقد كان السباق ناجحًا بكل المقاييس، من حيث الحضور والتنظيم، وشهد السباق منافسة 47 سيدة لمسافة 10كم، وذلك بالتزامن مع يوم الصحة العالمي.



وأفادت نديمة أبوالعينين لـ«سيدتي»، مشرفة فريق «بسكليتة» النسائي الأول بجدة، بأنه: «لم نكن نتوقع هذا الحضور وهذا الحماس لمثل هذه الفعالية؛ فقد وضعنا عدد 30 سيدة فقط للمشاركة في السباق، ولكن احتجنا إلى أن نرفع العدد في نفس اليوم إلى 47 سيدة؛ حيث كانت المتسابقات من مدن متنوعة بالمملكة، وحضرن من مكة والمدينة والخبر وينبع».



وفي نهاية السباق، حصلت المتسابقات الفائزات على ميداليات وكؤوس مقدمة من هيئة الرياضة، وتوّجت الفائزة الأولى أروى العامودي، بدراجة هوائية احترافية، والفائزة الثانية منال الخطيب أيضًا بدراجة هوائية، وهي من مدينة الخبر، والفائزة الثالثة نديمة أبوالعينين حصلت على دراجة هوائية؛ وقد حصلت بقية المشاركات في السباق على اشتراكات في نادي صحي، كدعم لهن على مشاركتهن الأولى في هذا السباق.



