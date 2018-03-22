أول امرأة سعودية تعمل في مكتب تأجير سيارات سياحية

انسامد - 22 مارس / اذار - بعد أيام من إعلان وزارة العمل السعودية على توطين العمل في مكاتب تأجير السيارات السياحية واقتصاره على المواطنين السعوديين فقط، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أول امرأة سعودية تعمل في هذا المجال.



ويظهر مقطع فيديو الذي نشره مراسل قناة "العربية" والمصوّر داخل مكتب التأجير كيف استقبلته الفتاة واستلمت الوثائق المطلوبة منه لاستئجار السيارة ومن ثم أعطته فكرة عن السيارات المتوفرة للتأجير حالياً في المكتب وبعد اختياره للسيارة التي يرغب في استئجارها دوّنت الفتاة البيانات اللازمة في عقد الإيجار.



من الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية كانت قد أعلنت يوم الأحد الماضي أنها بدأت بتطبيق قرار توطين "سعودة" مكاتب تأجير السيارات السياحية واقتصار العمل فيها على المواطنين السعوديين من الذكور والإناث، وشمل القرار أيضاً كلاً من المبيعات والاستلام والتسليم والإشراف والمحاسبة.



