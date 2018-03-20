أخبار أسرة ومجتمع شرطان جديدان لزواج السعوديات من أجانب

انسامد - 20 مارس / اذار - وضعت وزارة الداخلية السعودية شرطين جديدين لزواج السعوديات من أجانب، وسوف يتم إضافتهما قريبًا إلى الشروط المنصوص عليها في الزواج من الأجانب، والمعمول بها في المملكة منذ سنوات، وذلك وفقًا لما أكدته مصادر مطلعة.



وأوضحت المصادر، وفقًا لـ«عكاظ»، أن الشرطين يتعلقان بعمر المواطنة الراغبة بالزواج من أجنبي، حيث اشترطت ألا يزيد عمر المواطنة على 50 عامًا، وألا يزيد الفارق العمري مع الخاطب على 15 عامًا.



وأضافت المصادر أن الوزارة دعت الجهات المختصة إلى تضمين الشرطين الجديدين ضمن الضوابط المطلوب استيفاؤها لمن يتقدم بطلب للزواج من سعودية.



يذكر أن المملكة العربية السعودية تضع الكثير من الشروط تجاه زواج السعوديات من أجانب، والعكس، ومنها شرط عدم ملء الاستمارة لمن قلّ عمرها عن 25 عامًا، باستثناء من كانت ابنة عم الخاطب أو ابنة خاله من الدرجة الأولى، والتي يجوز لها الزواج بما لا يقل عمرها عن 21 عامًا. وقد أثارت هذه الشروط الجديدة حالة من الجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الشروط المعمول بها حاليًا داخل المملكة.



حيث أيَّد البعض هذه الشروط؛ ليكون الوطن سعودي مائة بالمائة، فيما رفض آخرون هذه الشروط، مطالبين بإيجاد حلول لإسعاد أكثر من مليون بنت عانس في السعودية، دون تعقيدات.



