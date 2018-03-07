شركات السيارات و اساليب دعائية جديدة لاجتذاب السعوديات

انسامد - 7 فبراير / اذار - اطلقت مراكز تعليم قيادة السيارات مواقع الكترونية في المملكة العربية السعودية لتعليم السيدات القيادة بعد قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات في المملكةو الذي تم اقراره في شهر يونيو 2017 .و قد اجتذبت المواقع الالكترونية لهذه المدارس 165 الف طلب تعليم خلال ثلاثة ايام فقط من فتح باب التقدم بالطلبات .



و قد استدعي ذلك القرار فتح سوق جديد تماما موجها للمرأة لشركات صناعة السيارات في المملكة التي يبلغ تعداد سكانها 33 مليون نسمة .



وتقوم شركات السيارات الكبرى ووكلائها المحليين بتكثيف جهودها الإعلانية والتسويقية على أمل جذب السيدات في أكبر سوق سيارات في الشرق الأوسط للمبيعات الجديدة.



و يقول عبد اللطيف جميل الموزع المعتمد للمجموعة اليابانية في السعودية انه بناء علي ذلك تعتزم شركة تويوتا الدفع بعاملات من الاناث في جميع معارضهاوإنشاء مراكز اتصال تديرها النساء للتعامل مع الاستفسارات حول المبيعات والتمويل.



و من جهتها قامت جنرال موتورز، وكيل مبيعات شفروليه و جي إم سي في المملكة بتعيين سيدة سعودية المولد كمديرة تنفيذية لادارة الدعاية و الاعلان في المنطقة لمساعدة المجموعة على صياغة الإعلانات والحملات التي تراعي الثقافة المحلية وتجتذب العملاء المحتملين.



و في نفس الاطار دشنت شركة فورد حملة دعائية علي حساب الشركة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر تستهدف السيدات السعوديات اللاتي ترغبن في قيادة السيارات.



وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي يطلق عليها "رؤية 2030"، إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22 في المائة إلى 30 في المائة بحلول عام 2030.



ومن المتوقع أن يؤدي منح المرأة المزيد من حرية التصرف و الحركة إلى تحسين فرصها في الحصول على فرص العمل والمساعدة على خفض معدل بطالة الإناث البالغ 33 في المائة.



