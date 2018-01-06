البابا تواضروس يرأس قداس عيد الميلاد بحضور الرئيس السيسي

أنسامد - القاهرة - في 6 يناير - يرأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة.



يحضر القداس الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من الوزراء كبار رجال الدولة وأساقفة وأحبار الكنيسة الأرثوذكسية.



يذكر أن كاتدرائية "ميلاد المسيح" التى تم تشييدها بقرار جمهورى بالعاصمة الإدارية الجديدة سيقام بها القداس لأول مرة اليوم.



وأوضحت الكنيسة أن الصلوات ستبدأ فى السابعة مساء وتستمر حتى الحادية عشرة من مساء اليوم.



وأكدت الكنيسة أنه سيتاح الحضور لمن يرغب بناءً على دعوات تطلب من مكتب وكيل البطريركية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد تقديم صورة الرقم القومى مع مراعاة أن تقدم الدعوة عند دخول الكاتدرائية الجديدة مع إثبات الشخصية.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد فى السابع من يناير وفقا للتقويم الشرقي.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد كلف القوات المسلحة بإنشاء هذه الكاتدرائية في يناير الماضي. وتسمى كاتدرائية ميلاد المسيح و تشرف على بنائها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فيما تتولى شركة أوراسكوم بناءها.



وتبلغ مساحة الكنيسة 15 فدانًا بمساحة بناء 10 آلاف متر مربع وتسع الكنيسة لـ8200 فرد و تصنف كأكبر كنيسة في الشرق الأوسط.



وتضم الكنيسة ساحة رئيسة ومبنى المقر البابوى وصالة استقبال وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية، وملحق بها منارتين بارتفاع 60 مترا وتتضمن أيضًاأنصاف قباب في 3 جهات.



وكان تم فتح حساب للتبرع لإنشاء الكنيسة بكل البنوك.



