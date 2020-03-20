ارتفاع مبيعات لامبورغيني العام الماضي

أنسامد - 20 مارس / آذار - سجلت إيرادات شركة لامبورغيني الايطالية لصناعة السيارات ارتفاعا بنسبة 28% لترتفع من 1.42 مليار يورو إلى 1.81 مليار يورو في 2019، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 271.7 مليون يورو.



وسجلت الشركة مبيعات قياسية في جميع أنحاء العالم العام الماضي مقارنة بعام 2018، حيث بلغت المبيعات 8.205 سيارة، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 43%. وسجلت مبيعات سيارة لامبورجيني أوروس سوبر SUV مبيعات بلغت 4.962 سيارة.



بالإضافة إلى ذلك، أدت عمليات التوظيف الجديدة إلى رفع عدد الموظفين إلى 1.787 موظفا في نهاية عام 2019. وحصلت الشركة على شهادة أفضل صاحب عمل في إيطاليا للسنة السابعة على التوالي.



