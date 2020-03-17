ياماها موتور اوروبا تغلق محطتيها في ايطاليا و فرنسا

انسامد - 17 مارس - اذار - علنت شركة ياماها موتور في اوروبا اليوم عن توقف الإنتاج في محطتيها في إيطاليا وفرنسا بشكل مؤقت استجابة للاجراءات الاحترازية المفروضة من قبل الحكومات لمواجهة وباء فيروس كورونا.



وفقا للبيان المنشور علي موقع الشركة سيتم إيقاف الإنتاج فورا في مصنع محركات موتوري ميناريلي في كالديرارا دي رينو ، إيطاليا ، وفي مصنع التجميع في سان كوينتين ، فرنسا .



سيبقى كلا المرفقين مغلقين حتى 22 مارس ، وبعد ذلك سيتم مراجعة الوضع أسبوعيًا. "إن قرار الإغلاق المؤقت للهيكلين - يؤكد البيان - تم اتخاذه من أجل راحة القوى العاملة في إيطاليا وفرنسا ، البلدان التي تشكل فيها الحفاظ علي المسافة الاجتماعية مكونًا رئيسيًا في استراتيجية الحكومة لمكافحة انتشار الفيروس .



"إن صحة موظفينا ومسؤوليتنا الاجتماعية هي أولوياتنا في هذه المرحلة - أوضح إريك دي سينس ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركةياماها - ولهذا السبب اتخذنا قرارًا بإيقاف الإنتاج في هذين المرفقين من أجل التأقلم مع وباء الفيروس التاجي الحالي