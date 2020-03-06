تراجع سوق السيارات في إيطاليا في فبراير

أنسامد - 6 مارس / آذار - تراجعت مبيعات سوق السيارات في إيطاليا في شهر فبراير الماضي لتسجل انخفاضًا بلغت نسبته 0.9% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.



ففي مقابل كل 100 سيارة جديدة في إيطاليا، تم بيع 176 سيارة مستعملة في فبراير، وفقا لبيانات شهر فبراير، التي كشفت أيضا عن وجود فجوة واضحة بين مبيعات السيارات المستعملة في مناطق شمال إيطاليا التي تراجعت بنسبة 1.9%، ووسط البلاد التي ارتفعت 2.1% وجنوب إيطاليا التي سجلت ارتفاعا بنسبة 2.6%.



وانخفضت مبيعات سيارات الديزل المستعملة بنسبة 6.5% مقارنة بشهر فبراير 2019، في حين شهد سوق الدراجات النارية المستعملة ارتفاعا بلغت نسبته 10.6% في فبراير.



خلال يناير وفبراير من العام الجاري، تراجع سوق السيارات بنسبة 4%، في حين تراجع السوق 2.8% بالنسبة لجميع المركبات. من ناحية أخرى، ارتفع سوق الدراجات النارية بنسبة %7.5 في أول شهرين من عام 2020.



