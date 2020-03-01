طراز جديد من سيارات فيات

أنسامد في الأول من مارس / آذار - أطلقت شركة Fiat بالتعاون مع شركة LEGO نموذجا جديدا من سياراة Fiat 500 تم عرضها في مدينة تورينو الايطالية.



وجاءت السيارة الجديدة التي تحمل اسم Fiat 500 LEGO Creator Exper مستوحاة من سيارة فيات 500 من أواخر ستينيات القرن الماضي، والتي أصبحت رمزا على المستوى الدولي.



يقول كريستيانو فيوريو رئيس الاتصالات التسويقية لدى فيات: لقد تجلى ذلك أيضا في معرضها الأخير في متحف الفن الحديث في نيويورك، مضيفا أن فيات 500 ليست مجرد سيارة فحسب، بل ظاهرة فنية وثقافية ذات قيمة رمزية قوية، فضلاً عن تعبيرها عن الروح الايطالية في العالم.



