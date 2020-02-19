روما موتو دايز من 5 الي 8 مارس

انسامد - 19 فبراير - شباط - يمكنك تجربة كافة انواع المركبات
الكهربائية ..كلها ستكون متاحة علي هامش معرض روما موتو دايز و
الذي سيقام في الفترة من 5 الي 8 مارس القادم .
سيشارك في المعرض كافة المتنافسين و ستتاح مساحات كبيرة للزوار
لتجربة السكوتر و السيارات الصغيرة و السيارات الكبيرة و كلها
صديقة للبيئة.
وفقا لبيان صارد عن المنظمين ان القرية المغطاة التي سيقام فيها
المعرض سيكون متاحا ركوب الدراجات الكهربائية بكافة اشكالها و
امكاناتها علي مضمار مجهز بكافة درجات الصعوبة مع ارتفاعات تصل الي
30 متر و يتيح الفرصة لكافة الاشخاص بكافة مستويات الاعداد
للتجربة..
اما المحترفين فيمكنهم الذهاب الي المرتفعات و الكباري و المرور من
العوائق ليختبروا بشكل اعمق المواصفات الفنية لكافة
الموديلات...كما ان هناك مساحة اكبر مخصصة لاختبار السكوتر و
السيارات الصغيرة حيث تتطلب قدر اكبر من المناورات و السرعات و
الكيلومترات الاضافية .
يشارك في المعرض الكثير من المصممين الذين يعرضون موديلات تصلح
للاستخدام داخل المدينة و بدون بذل مجهود كبير و هذه ايضا قابلة
للتجربة في اماكن مخصصة للاختبار ..يمكن تسجيل الرغبة في المشاركة
في الاختبار علي الموقع الخاص بالمعرض علي الانترنت .
ماذا سيكون تطور المحركات ، واتجاهات الحركية الإلكترونية الجديدة
، ومشاريع المؤسسات والشركات لصالح نهج مستدام بشكل متزايد؟
الإجابة على هذه الأسئلة في برنامج المؤتمر وورشة العمل