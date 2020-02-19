روما موتو دايز من 5 الي 8 مارس

انسامد - 19 فبراير - شباط - يمكنك تجربة كافة انواع المركبات الكهربائية ..كلها ستكون متاحة علي هامش معرض روما موتو دايز و الذي سيقام في الفترة من 5 الي 8 مارس القادم .



سيشارك في المعرض كافة المتنافسين و ستتاح مساحات كبيرة للزوار لتجربة السكوتر و السيارات الصغيرة و السيارات الكبيرة و كلها صديقة للبيئة.



وفقا لبيان صارد عن المنظمين ان القرية المغطاة التي سيقام فيها المعرض سيكون متاحا ركوب الدراجات الكهربائية بكافة اشكالها و امكاناتها علي مضمار مجهز بكافة درجات الصعوبة مع ارتفاعات تصل الي 30 متر و يتيح الفرصة لكافة الاشخاص بكافة مستويات الاعداد للتجربة..



اما المحترفين فيمكنهم الذهاب الي المرتفعات و الكباري و المرور من العوائق ليختبروا بشكل اعمق المواصفات الفنية لكافة الموديلات...كما ان هناك مساحة اكبر مخصصة لاختبار السكوتر و السيارات الصغيرة حيث تتطلب قدر اكبر من المناورات و السرعات و الكيلومترات الاضافية .



يشارك في المعرض الكثير من المصممين الذين يعرضون موديلات تصلح للاستخدام داخل المدينة و بدون بذل مجهود كبير و هذه ايضا قابلة للتجربة في اماكن مخصصة للاختبار ..يمكن تسجيل الرغبة في المشاركة في الاختبار علي الموقع الخاص بالمعرض علي الانترنت .



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