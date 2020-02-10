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فيتيل و ليكليرك في عرض فيراري 2020 في ريجيو ايميليا
    Bit, capacit attrattiva Italia continua ad aumentare

    انسامد - 10 فبراير - شباط - ا هي افضل وسيلة لجذب المعجبين و لتجهيز يوما مبهرا لهم في عالم السيارات ؟ ينتظرك سيب وتشارلز في ساحة مارتيري يوم 7 يوليو لاستقبالك وتوقيع اوتوجراف لكل المعجبين.

    في ضوء العرض المنتظر لفيراري الجديدة لبطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2020 في الموقع الذي لم يعلن عنه بعد من مسرح رومولو فالي البلدي في ريجيو إميليا .

    فريق مارانيلو يمنح معجبيه موعدًا لجلسة توقيع خاص مع سيباستيان فيتيل وتشارلز لوكلير قبل بدء الحدث بفترة قصيرة ، من الساعة 5:15 إلى الساعة 5:45 مساءً ، في الواقع ، سيكون فيتيل ولكليرك في بيازا مارتيري يوم 7 يوليو ، كما أعلن ذلك مباشرةً من فيراري على جميع قنواتها الاجتماعية.

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