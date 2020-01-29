ايطاليا:تدريب الزامي لقيادة الدراجات العادية و النارية

انسامد - 29 يناير - كانون الثاني - طالب الاتحاد الوطني لمدارس
تعليم القيادة للجنة النقل بتعديل المادة 122 الفقرة 5 من قانون
تطويرالطرق بحيث يضمن فرض اسلوب تعليمي بحد ادني قبل الحصول علي
تصريح القيادةللدراجات النارية ليس فقط بالنسبة للفئة ب و لكن ايضا
لجميع الفئات مع تفويض وزارة النقل بتحديد النعايير الخاصة لذلك.
و يقول الامين العام للاتحاد ايميليو باتيلا ان هذا التغيير ضروري
جدا لضمان السلامة علي الطريق و كذلك للتأقلم علي المعايير
الاوروبية 2006/126 و التي تطالب باجراء اختبارات القيادة علي كل
الطرق السريعة و الداخلية و البطيئة وذلك سينطبق علي كافة درجات
التصاريح الممنوحة.
ويقول الاتحاد ان التناقضات الحالية في التشريع يعرض قادة الدراجات
العادية و النارية لعقوبات و يحملهم مسئوليات مدنية و جنائية خاصة
و ان التعديلات المطلوبة تضمن تدريبات امنة علي القيادة لكل من
يريد استخراج تراخيص القيادة.