ايطاليا:تدريب الزامي لقيادة الدراجات العادية و النارية

انسامد - 29 يناير - كانون الثاني - طالب الاتحاد الوطني لمدارس تعليم القيادة للجنة النقل بتعديل المادة 122 الفقرة 5 من قانون تطويرالطرق بحيث يضمن فرض اسلوب تعليمي بحد ادني قبل الحصول علي تصريح القيادةللدراجات النارية ليس فقط بالنسبة للفئة ب و لكن ايضا لجميع الفئات مع تفويض وزارة النقل بتحديد النعايير الخاصة لذلك.



و يقول الامين العام للاتحاد ايميليو باتيلا ان هذا التغيير ضروري جدا لضمان السلامة علي الطريق و كذلك للتأقلم علي المعايير الاوروبية 2006/126 و التي تطالب باجراء اختبارات القيادة علي كل الطرق السريعة و الداخلية و البطيئة وذلك سينطبق علي كافة درجات التصاريح الممنوحة.



ويقول الاتحاد ان التناقضات الحالية في التشريع يعرض قادة الدراجات العادية و النارية لعقوبات و يحملهم مسئوليات مدنية و جنائية خاصة و ان التعديلات المطلوبة تضمن تدريبات امنة علي القيادة لكل من يريد استخراج تراخيص القيادة.



