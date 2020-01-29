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ايطاليا:تدريب الزامي لقيادة الدراجات العادية و النارية
    انسامد - 29 يناير - كانون الثاني - طالب الاتحاد الوطني لمدارس تعليم القيادة للجنة النقل بتعديل المادة 122 الفقرة 5 من قانون تطويرالطرق بحيث يضمن فرض اسلوب تعليمي بحد ادني قبل الحصول علي تصريح القيادةللدراجات النارية ليس فقط بالنسبة للفئة ب و لكن ايضا لجميع الفئات مع تفويض وزارة النقل بتحديد النعايير الخاصة لذلك.

    و يقول الامين العام للاتحاد ايميليو باتيلا ان هذا التغيير ضروري جدا لضمان السلامة علي الطريق و كذلك للتأقلم علي المعايير الاوروبية 2006/126 و التي تطالب باجراء اختبارات القيادة علي كل الطرق السريعة و الداخلية و البطيئة وذلك سينطبق علي كافة درجات التصاريح الممنوحة.

    ويقول الاتحاد ان التناقضات الحالية في التشريع يعرض قادة الدراجات العادية و النارية لعقوبات و يحملهم مسئوليات مدنية و جنائية خاصة و ان التعديلات المطلوبة تضمن تدريبات امنة علي القيادة لكل من يريد استخراج تراخيص القيادة.

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