فولكس فاجن تهيمن على استثمارات صناعة السيارات

أنسامد 26 يناير/ كانون الثاني - تهيمن مجموعة فولكس فاجن بشكل كبير على أحدث تصنيف لأكبر المستثمرين في مجال البحث والتطوير في صناعة السيارات بميزانية بلغت 13.6 مليار يورو في عام 2019، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة مع العام السابق.



جاء ذلك في بيانات حول البحث والتطوير في مجال صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي نشرتها المفوضية الأوروبية بعد دراسة بحثية مشتركة داخلية حول تصنيف 2500 شركة كبرى على مستوى العالم استنادًا إلى استثماراتها في البحث والتطوير.



وجاءت دايملر في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 9 مليارات يورو، تلتها تويوتا (8.2 مليار). بينما احتلت شركة فورد المرتبة الرابعة باستثمارات بلغت 7.2 مليار يورو، واحتلت شركة بي إم دبليو المرتبة الخامسة باستثمارات 6.9 مليار يورو.



بلغت الاستثمارات في مجال البحث والتطوير في قطاع السيارات 123 مليار يورو في عام 2019، لترتفع في السنوات العشر الماضية إلى 91%.



