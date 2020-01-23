رالي ايطاليا تالنت:سوزوكي لذوي الاحتياجات الخاصة

انسامد - 23 يناير - كانون الثاني - اطلقت مسابقة رالي ايطاليا التي اقيمت من 17 الي 19 يناير الحالي في توسكان مبادرة لتعديل سيارة تناسب السائقين ذوي الاحتياجات الخاصة و قد تبنتها شركة سوزوكي التي اطلقت موديل سويفت المزودة بناقل سرعة اوتوماتيكي ذو 6 سرعات وضعها متخصصين من هاندي تك.



و تتيح هذه المبادرة فعلا لعشاق الوتوسيكلات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة لتسجيل اسمائهم للتنافس مع اخرين و الفوز بالمشاركة المجانية في رالي حقيقي.



بالاضافة الي شركتي سوزوكي و هاندي تك فقد شاركت مجموعة هاب و ماسيميليانو جامبل بتصنيع محاكي ذو مقودين يساعد علي الاعتياد علي كل التحركات قبل الصعود الي السيارة.



من الناحية الفنية ..قام المتخصصين من هاندي تك بوضع مقودات قادرة علي القيام بنفس الوظائف التي تقوم بها البدالات التقليدية ..فقد وضعوا دواسة السرعة علي المقود بالاضافة الي رافعة بشكل افقي تشبه علبة ناقل السرعة و يمكن استخدامها كبديل للمكابح.



يمكن لمرضي باركينسون و مرضي الشلل النصفي السفلي استخدام هذه السيارة.



