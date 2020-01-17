ارتفاع مبيعات سوق السيارات الاوروبي العام الماضي

أنسامد 17 يناير/ كانون الثاني - أنهى سوق السيارات الأوروبي عام
2019 مسجلا مؤشرات إيجابية، حيث بلغ مبيعات السيارات في دول
الاتحاد الأوروبي 15.805.752 مليون سيارة، بنمو بلغت نسبته 1.2%
مقارنة بعام 2018.
وسجل سوق السيارات نموا قويا في ديسمبر الماضي، حيث بلغت المبيعات
1.261.742 سيارة بزيادة قدرها 21.4% مقارنة بنفس الشهر من العام
السابق، وفقا لبيانات رابطة مصنعي السيارات الاوروبية.
سجلت مبيعات مجموعة فيات كرايسلر 946.571 سيارة في عام 2019،
بانخفاض 7.3% مقارنة بعام 2018. بينما بلغت المبيعات في في شهر
ديسمبر 69.431 سيارة بزيادة قدرها 13.8%.
في عام 2019، حققت فيات كرايسلر نتائج إيجابية في ألمانيا حيث
ارتفعت المبيعات بنسبة 4.4%. كما حققت المجموعة "نتائج ممتازة" في
شهر ديسمبر في إسبانيا لتسجل مبيعاتها زيادة 23.3% وفي ألمانيا
29.6% وخاصة في فرنسا حيث ارتفعت مبيعاتها 35.6%.