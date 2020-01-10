فيات 500 و فيات باندا في السوق الايطالي

أنسامد 10 يناير/ كانون الثاني - وصلت النسخة الجديدة من السيارة فيات 500 و فيات باندا الرائدة في أوروبا في فئتها إلى الاسواق الايطالية، وهي أول سيارة حضرية هجينة من مجموعة فيات كرايسلر.



ستكون السيارة الجديدة متوفرة للطلب اعتباراً من 10 يناير بسعر ترويجي قدره 10.900 يورو. تمثل السيارة فيات 500 و فيات باندا الخطوة الأولى نحو تحول فيات لانتاج السيارات الكهربائية. تتمير السيارة الجديدة بمحرك جديد مكون من 3 أسطوانات بقوة 70 حصان. كما تقلل من استهلاك وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 30%، بالإضافة إلى جميع المزايا الضريبية والسير في المناطق السكنية المخصصة للسيارات الهجينة وفقا للوائح المحلية.



