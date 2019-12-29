افتتاح محطة لشحن السيارت الكهربائية في كورتينا دامبيدزو

أنسامد - 29 ديسمبر/ كانون الأول - أنهت شركة Enel X للكهرباء في إيطاليا إنشاء أول محطة مخصصة للشحن السريع للسيارات الكهربائية في كورتينا دامبيدزو.



تبلغ قدرة محطة الشحن وهي الأولى من نوعها في كورتينا دامبيدزو 50 كيلو وات من التيار المباشر، ويمكنها شحن السيارة في دقائق قليلة.



واتفقت بلدية كورتينا دامبيدزو وEnel X على إقامة محطة ثانية للشحن السريع من المقرر إنشاؤها في موقف السيارات لتضاف إلى محطات الشحن التقليدية الثمانية، أربعة منها دخلت الخدمة بالفعل وأربعة محطات أخرى ستدخل الخدمة في بداية عام 2020.



يقول Alessio Torelli رئيس Enel X Italia إن الشركة أصبحت بطل ثورة التنقل الكهربائي بفضل الخطة الوطنية التي تهدف إلى تركيب 28000 محطة شحن والتي ستوفر تغطية واسعة لجميع المناطق الإيطالية.



