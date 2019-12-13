فيات وبي إس أيه توقعان اتفاق الاندماج الأسبوع المقبل

أنسامد - 13 ديسمبر/ كانون الأول - دخلت مفاوضات اندماج شركتي صناعة السيارات الفرنسية بي.إس.أيه والإيطالية فيات كرايسلر المرحلة النهائية، حيث تعتزم الشركتان توقيع الاتفاق الرسمي لصفقة الاندماج خلال الأسبوع المقبل لتكوين رابع أكبر شركة سيارات في العالم.



ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها في 31 أكتوبر في نهاية الأسبوع القادم لتكوين لتكوين رابع أكبر شركة سيارات في العالم بمبيعات تصل ل 8.7 مليون سيارة سنويا.



سيكون مقر الشركة الجديدة في هولندا. وسيتولى جون إلكان رئيس مجلس إدارة فيات كرايسلر رئاسة المجموعة الجديدة بينما سيصبح كارلوس تافاريس الرئيس التنفيذي لبيجو المدير التنفيذي الجديد.



ومن المتوقع أن يسفر الاندماج عن وفورات سنوية ناتجة عن التآزر بين المجموعتين بقيمة 3.7 مليار يورو دون إغلاق أي مصانع.



