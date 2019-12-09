إيطاليا تتهم فيات بتقليل قيمة كرايسلر بمقدار 5.6 مليار يورو

أنسامد - 9 ديسمبر /كانون الأول -اتهمت السلطات الضريبية الإيطالية مجموعة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر أوتوموبيلز بتقليل قيمة كرايسلر، وهي الفرع الأمريكي للمجموعة بمقدار 1ر5 مليار يورو (6ر5 مليار دولار) في أعقاب الاستحواذ على الأخيرة على مراحل استمرت عدة سنوات، وهو يعني مطالبة المجموعة بسداد مبلغ كبير للضرائب في إيطاليا.



وأشارت إلى أن النزاع بين السلطات الضريبية ومجموعة فيات كرايسلر يتعلق بخطة إعادة الهيكلة التي تمت في أكتوبر 2014 في أعقاب شراء فيات الإيطالية الجزء الأخير من أسهم كرايسلر.



وكانت صفقة شراء فيات لكرايسلر قد استغرقت حوالي 5 سنوات، وتم الاستحواذ النهائي عندما أعلنت الشركة الأمريكية التي تنتج سيارات دودج ورام وجيب إفلاسها.



