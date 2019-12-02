عالم فيراري أبوظبي تحصد جائزة السفر العالمية

أنسامد - 2 ديسمبر/ كانون الأول - حصل عالم فيراري أبوظبي على جائزة "المدينة الترفيهية الرائدة في العالم"، خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية الذي أقيم في دار الأوبرا السلطانية في العاصمة العمانية مسقط.



وتحتفل مدينة عالم فيراري أبوظبي الترفيهية العام المقبل بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحها، حيث تتسم بروح علامة فيراري كما أنها موطن للعديد من عوامل الجذب والترفيه العائلي وأحدث العروض الحية بالإضافة إلى الحفلات الموسمية والفعاليات مع عروض من جميع أنحاء العالم.



أُطلقت جوائز السفر العالمية في عام 1993 لتكريم ومكافأة التميز في القطاعات الرئيسية في صناعة السفر والسياحة والضيافة.



