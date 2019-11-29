فرع هوندا موتور بإيطاليا يفوز بجائزة الاستدامة البيئية

أنسامد - 29 نوفمبر/ تشرين الثاني - فاز فرع شركة هوندا موتور أوروبا في إيطاليا بجائزة زيرو نفايات لعام 2019، والتي تعتبر جائزة أوسكار السيارات الايطالية. تؤكد هذه الجائزة المرموقة على الممارسات المتميزة التي تسبب أقل تأثير ممكن على البيئة والأراضي والمناخ الاجتماعي والاقتصادي، والتي تنفذها الشركات والهيئات العامة في مجال الاستدامة. حصل فرع الشركة اليابانية على جائزة "التنقل المستدام"، خلال الحفل الختامي الذي عقد في روما، في قاعة وزارة البيئة. وحصل فرع الشركة على الجائزة نتيجة لخطط التنمية التي نفذتها الشركة اليابانية لتحويل نماذجها الرئيسية في أوروبا لسيارات كهربائية بحلول عام 2022.



