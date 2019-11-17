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فيراري تهدي الرئيس الايطالي نسخة من فيراري روما
    أنسامد - 17 نوفمبر/ تشرين الثاني - أهدت شركة فيراري الايطالية المصنعة للسيارات نسخة من سيارتها الجديدة "فيراري روما" للرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا وذلك في قصر كيرينالي.

    جاء ذلك في حضور كل من جون إلكان رئيس فيراري وبييرو فيراري نائب رئيس فيراري و"إنريكو جاليريا" مدير المبيعات والتسويق في "فيراري" ومسؤولين اخرين بالشركة.

    وصرح جون إلكان لدى خروجه من قصر كيرينالي: إنه لشرف لي أن أقدم فيراري روما للرئيس ماتاريلا، مضيفا أن السيارة الجديدة تعكس أفضل ما في إيطاليا، الأناقة والابتكار والتميز التكنولوجي، فهي جوهرة في الأناقة والأداء وستحظى بالإعجاب في العالم بأسره.

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