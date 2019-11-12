مازيراتي تخرج تحفتها الجديدة جران توريزمو زادا للنور

انسامد - 12 نوفمبر - تشرين ثان - مازيراتي تخرج تحفتها جان توريزمو زيدا للنور و ذلك لتكريم الجذور التي تنتمي لها مازيراتي و هي السيارة الرياضية الجديدة التي تحتفل بانتاجها مازيراتي وفي نفس الوقت ستعتبر الختام لانتاج مازيراتي جران توريزمو ..



تعتبر زيدا الجسر الذي يصل الماضي بالحاضر و يوصل الي المستقبل خاصة و انه في الوقت الذي ستتوقف فيه خطوط انتاج كل من جران توريزمو و الفا 4 سي فان اعمال تجديد مصنع مدينة مودين تبدأ العام المقبل.



و رغم ذلك فان الطرازين جران توريزمو و جران كابريو لن يختفيا تماما اذ ان الاجيال الجديدة لهذين الطرازين الايقونة سيتم انتاجهما في مركز انتاج تورينو و ستتحول الي سيارات كهربائية لتصبح اول طراز كهربائي بنسبة 100 بالمائة في تاريخ هذه العلامة.



تعتبر السيارة النجمة جران توريزمو زيدا موديلا فريدا من نوعه ذات ابعاد مستقبلية صممها مركز مازيراتي و هي متجددة من حيث الوانها و المواد المستخدمة في صناعتها .



تعتبر فكرة وقف انتاج جران توريزمو و جران كابريو بمثابة الاعلان عن بداية طفرة كبيرة لمصنع مودين خاصة و ان اعمال تجديد خطوط الانتاج تعمل علي التحديث الشامل للمصنع حتي يتمكن من انتاج و تطوير السيارة الرياضية السوبر و هي سيارة عالية الاداء تتميز بالمحتوي التكنولوجي الفائق و مخططا لظهوره في عام 2020 .



كما بدأت الشركة بالفعل بانشاء خط للطلاء حديث تماما و مزود بتكنولوجيا مبتكرة و الاهم انها صديقة البيئة و تسمح للعملاء بالحضور شخصيا اثناء عملية طلاء سياراتهم .



