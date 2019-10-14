ايطاليا تشارك في تحدي الطاقة الشمسية في استراليا

انسامد - 14 اكتوبر - تشرين اول - بدأ التحدي العالمي للطاقة الشمسية لعام 2019 ، وهو تجمع سيارات الطاقة الشمسية التي تعبر القارة الأسترالية بأكملها من الشمال إلى الجنوب ، من داروين في الشمال إلى أديليد في الجنوب ، على طول 3000 كيلومتر من الطرق البعيدة ، باستخدام فقط الطاقة الناتجة عن الشمس. يعد سباق البينالي الذي يقام منذ عام 1987 ، أصعب اختبار للطاقة الشمسية المطبق على المركبات ، ويشارك فيه أكثر من 40 فريقًا من 21 دولة.



إيطاليا أيضًا حاضرة هذا العام مع إميليا 4 من معهد فيراري للتعليم العالي في مارانيللو ، التي طورها فريق أوندا سولير من جامعة بولونيا. بدأ سباق سولار سولار الهولندي في المركز الأول ، حيث أنهى أسرع لفة في جلسة التأهل التي أقيمت أمس في داروين في وقت قياسي. ثانية الألمان مع الياباني لفريق كوجاكويم .



وفقًا لمدير الفعالية ، كريس سيلوود ستتوجه السيارات في اتجاه الجنوب حيث ستعبر تسع نقاط تفتيش قبل الوصول إلى أديلايد... فإن التحدي العالمي للطاقة الشمسية أصبح اليوم ذا أهمية أكبر بكثير مما كان عليه في بدايته قبل 32 عامًا.



وقال "في هذه الأوقات التي يناقش فيها العالم تغير المناخ ويبحث عن حلول لمزيد من الحركية المستدامة ، فإن هؤلاء الشباب المذهلين يبتكرون ويتعاونون من أجل عالم أفضل".



