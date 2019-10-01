لمبورجيني:ترفع معدلات الاداء

انسامد - الاول من اكتوبر - تشرين اول - أجرت شركة نوفيتيك تعديلات شاملة على سيارة لامبورجيني Urus، التي تنتمي لفئة SUV، لترفع معدلات أدائها ولتكسوها بثوب جديد من الكربون الشفاف.



وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها تقدم للأيقونة الإيطالية باقة البنية العريضة من ألياف الكربون الشفاف، والتي زاد معها عرض السيارة بمقدار 10 سم على المحور الأمامي و12 سم على المحور الخلفي ليصل إلى 2.13 متر.



وتوفر شركة التعديل غطاء حيز المحرك مصنوعا من ألياف الكربون بالكامل أو بشكل جزئي، فضلا عن المئزر الخلفي الجديد والمدمج به طاقم الناشر، وذلك بهدف تحقيق توازن آيروديناميكي بالتضافر مع اسبويلر حافة السقف، وشفة الاسبويلر الخلفي.



وتم تجهيز السيارة المعدلة بطاقم جنوط مصنوع من معدن خفيف قياس 23 بوصة تم تصميمه بالتعاون مع شركة Vossen الأمريكية، والمتوفر في 72 لونا مختلفا مع سطح باللون اللامع أو المطفأ. كما تم خفض هيكل السيارة بمقدار 25 ملم تقريبا بفضل وحدة تحكم جديدة للنوابض الهوائية. ولإضفاء المزيد من الفخامة على المقصورة الداخلية تم إدخال العديد من التجهيزات الجلدية وفرش ألكانتارا وحليات الكربون.



وأسفرت التعديلات التقنية على محرك التربو المزدوج ثماني الأسطوانات عن زيادة قوته من 650 حصان/850 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 782 حصان/1032 نيوتن متر، وهو ما ساعد على خفض زمن تسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم من 6ر3 ثانية إلى 3ر3 ثانية، مع زيادة السرعة القصوى من 305 إلى 310 كلم/س.



