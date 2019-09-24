اطلاق فيات باندا الهجين

انسامد - 24 سبتمبر - ايلول - اطلق جراج ايطاليا النسخة الهايبريد من سيارة فيات باندا رباعية الدفع الأولى ، وهي النسخة التي وقّعها جيورجيتو جيوجيارو سيتم صنعه في سلسلة خاصة من خمسة موديلات .



كما تتضمن هذه المجموعة الجديدة من السيارات التاريخية المستعادة والمحدثة ، والتي تتبع فيات 500 ، تركيب محرك كهربائي ، مشفه مباشرة على علبة التروس ، ومجموعة بطاريات تضمن مئة كيلومتر من الحكم الذاتي.. السرعة القصوى التي يمكن الوصول إليها هي 115 كم / ساعة. يمكن إعادة شحن بطاريات السيارة من خلال مقبس من النوع 2 ، مثبت تحت غطاء الوقود.. اعتمادًا على الوضع (مقبس محلي أو عمود كهربائي) ، يمكن إعادة شحن البطاريات بالكامل بين 3 و 8 ساعات.



فيما يتعلق بالمشروع الجديد ، يؤكد كارلو بوروميو ، مدير سنترو ستيل جاراج إيطاليا: '' في هذا الإصدار الثاني أردنا أن نثني على الطابع متعدد الأوجه لهذه السيارة من خلال إنشاء 5 أشكال مختلفة مع العديد من الشركاء الاستثنائيين ، وإنشاء سيارات فريدة من نوعها ، كل بطريقته الخاصة.



تم إطلاق أوّل أجيال السيارة المُدُنيةبانداعام 1980، واستمرّ إنتاجها حتى عام 1986. ومنذ ذلك التاريخ حتى عام 2003 تم إنتاجها مع بعض التعديلات المحدودة، قبل أن تقررفياتإطلاق جيل ثانٍ عام 2003 أطلق عليه اسم "بانداالجديدة"