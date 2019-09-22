أودي تكشف عن أحدث طرازاتها

أنسامد 22 سبتمبر / ايلول - بعد أيام قليلة من عرضها في معرض فرانكفورت للسيارات، تصل السيارة أودي A1 إلى إيطاليا لتقدم احدث طرازاتها من موديل Citycarver.



وجاءت السيارة أودي A1 Citycarver بتصميم رائع وإمكانيات كبيرة تمكنها من الانطلاق بسهولة على الطرق السريعة والطرق الوعرة، وتتمتع بنظام امتصاص الصدمات قابل للتعديل.



كما تتميز السيارة بمرايا خارجية كهربائية وأجهزة رقمية، فرامل أوتوماتيكية للطوارئ ورادار عكسي وعجلات من السبائك 16 بوصة.



وجاءت السيارة بمحرك ذو ثلاث أسطوانات بقدرة 95 حصانا و 116 حصانا وعزم دوران 200 نيوتن متر. ويمكنها الانطلاق من الثبات حتى سرعة 100 كم / ساعة في غضون 10,8 ثوان، وتصل سرعتها القصوى إلى 187 كم / ساعة.



أما الطراز الاخر من السيارة A1 Citycarver جاء بمحرك مع ناقل حركة يدوي ست سرعات، وتنطلق من الثبات حتى 100 كم / ساعة في غضون 9.4 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 198 كم / ساعة. ومن المقرر طرح السيارة في السوق الايطالي في أكتوبر.



