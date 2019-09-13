تزايد الفجوة بين أسعار السيارات الجديدة والمستعملة

أنسامد 13 سبتمبر / ايلول - اتسعت الفجوة بين أسعار السيارات المستعملة وأسعار السيارات الجديدة بشكل كبير، وفقا لمؤشرات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



في أغسطس، انخفضت أسعار السيارات المستعملة في إيطاليا بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الشهر من عام 2018، لتسجل بذلك الانخفاض الثاني والثلاثين على التوالي.



ويرجع هذا الانكماش لشيطنة سيارات الديزل، الذي بدأ منذ فترة طويلة في التأثير على أسعار السيارات المستعملة.



يتناقض انخفاض أسعار السيارات المستعملة مع الارتفاع في أسعار السيارات الجديدة، والتي سجلت في شهر أغسطس 2019 ارتفاعا بنسبة 2.3% مقارنة مع أغسطس 2018.



وتعتبر هذه الزيادة أعلى بكثير من الزيادة بنسبة 0.5% التي سجلها التضخم. ويرجع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة لعوامل الجودة وميزات السلامة والمعدات القياسية للسيارات التي تم إنتاجها مؤخرا والتي شهدت تحسنا كبيرا ونوعيا.



