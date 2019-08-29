لكزس السيارة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي

انسامد - 29 اغسطس - اب - بمناسبة مهرجان البندقية السينمائي السادس والسبعين - بينالي فينيسيا - سلطت الاضواء ليس فقط على كبار الشخصيات وكبار النجوم ، ولكن أيضًا على سيارات لكزس الحصرية التي اصطحبت النجوم حتي السجادة الحمراء، جميعها هجين صديقة البيئة.



افتتح المهرجان مساء امس الاربعاء ويستمر حتى 7 سبتمبر.



قدمت لكزس للمهر كمشاهدة فيلم عاطفي ، تجربة مدهشة ستجعل رحلة النجوم حتي السجادة الحمرجان 35 سيارة هجين تعمل بالكهرباء ..و يعتبر ركوب هذه السيارةاء فريدة ومثيرة فهي في النهاية تحفة فنية .



ستكون الدورة 76 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي - بينالي البندقية مناسبة للاحتفال بالذكرى الثلاثين للكزس الني تعد واحدة من أكثر العلامالمسار الذي جعلها علامة تجارية متميزة معترف بها عالميًا بفضل ميزاتها الفريدة والت تميزًا في العالم..وإلى جانب الجوائز والتقدير لأفضل أفلام وعروض الممثلين المشاركين في مسابقة فينيسيا ، ترغب لكزس أيضًا في تعزيز امميزة.



بصفتها السيارة الرسمية للحدث ، ستحصل لكزس طوال فترة العرض على امتياز مرافقة الممثلين والمخرجين والوجوه الشهيرة من السينما إلى السجادة الحمراء.



و يقول مدير شركة لكزس فندقية السينمائي للعام الثالث على التوالي ، وهو أهم مهرجان سينمابيو كابانو "نحن فخورون بأن لكزس هي الراعي لمهرجان البائي إيطالي وواحد من أهم المهرجانات في العالم.



