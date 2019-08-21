لمبورجيني في اسبوع مونتيري للسيارات

انسامد - 21 اغسطس - اب - طار أسبوع مونتيري للسيارات و الذي اقيم في 16 اغسطس في "لامبورغيني لاونج مونتيري" ، وهي عبارة عن فيلا في قلب بيبل بيتش التي أصبحت مركز بيت سانت أغاتا بولونيز ظهر المنافس الايطالي العظيم لابراز شعار التميز الإيطالي. في حفل الافتتاح الذي تم تنظيمه بدعم من القنصلية العامة لإيطاليا في سان فرانسيسكو ، شارك حوالي 450 شخصًا من عالم الأعمال والأعمال والترفيه. واغتنم ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي لشركة أوتوموبيل لامبورغيني الفرصة "للاحتفال بتحقيق مبيعات قياسية .



وقال "وصلنا إلى هنا مع سجل المبيعات في النصف الأول من عام 2019 (+ 96 ٪) ومع أوروس ، لدينا سيارات الدفع الرباعي الفائقة ، والتي خلقت هوس لامبورغيني حقيقي و اضاف لقد"سجلت المبيعات في أمريكا أكبر زيادة: + 128 ٪ ، متقدمة على منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، التي ضاعفت حجم مبيعاتها بأكثر من الضعف ، وأوروبا ، بزيادة قدرها أكثر من 67 ٪ و أوضح انه يتوقع ايضا مبيعات قياسية جديدة في السنة الحالية.



أكد القنصل العام الايطالي في سان فرانسيسكو ، لورنزو أورتونا ، من جانبه ، أن "إيطاليا تفوقت في اثبات قدرتها علي انتاج سيارات فاخرة بمناسبة المهرجان الذي تميز بعرض السيارات الفاخرة والحصرية التي تم انتاجها منذ 69 عاما ، قدمت لامبورغيني ثلاثة موديلات حديثة : افينديتوراس سكايلر و افينديتور اس في جي 63 رودستار و هوريكان ايفو جي تي..كما تم عرض احدي السيارات التاريخية من كازا دل تورو