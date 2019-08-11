مازيراتي تشارك في أسبوع مونتيري للسيارات بأحدث موديلاتها

أنسامد - 11 اغسطس / آب - تستعد شركة مازيراتي الايطالية لصناعة السيارات للمشاركة في فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات الذي يتم تنظيمه في مدينة مونتيري بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وستطرح شركة "مازيراتي" خلال فعاليات أسبوع "مونتيري" للسيارات سلسلة محدودة لاثنين من أحدث موديلاتها من Quattroporte و Levante SUV، حيث ستعرض الشركة خمسين سيارة من طراز Quattroporte وخمسين سيارة من طراز Levante SUV.



وجاءت سيارة Quattroporte بهيكل بلون أزرق وتصميمات داخلية متطورة، في حين تتميز Levante SUV بهيكل برونزي من ثلاث طبقات. وتتميز السيارة Quattroporte بالمقاعد الرياضية ولوحة داخلية. كما تتميز السياراتان بعجلات بحجم أكبر بقياس 21 بوصة.



وجاءت هذه السلسلة من مازيراتي لتعكس الأناقة الفائقة والتفرد والرفاهية الايطالية لسيارات مازيراتي. وستبدأ الشركة عمليات التسليم بدءا من ربيع 2020.



