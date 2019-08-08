فيات باندا ملكة متوجة لمبيعات سيارات يوليو

انسامد - 8 اغسطس - اب - مازالت فيات باندا تؤكد علي انها الملكة
المتوجة في مبيعات السوق الايطالية أيضا في يوليو ، تم تأكيد على
أنها ملكة السوق الإيطالية.. يأتي هذا النجاح الخالد ردا علي
الهزيمة التي منيت بها فقط في أغسطس 2018 ، عندما أطاحت بها رينو
كليو التي كانت وقتها الأكثر مبيعا .
في الشهر ارة باعت باندا ما يقرب من 10800 وحدة ، من بينها 90 ألف
وحدة في الفترة من يناير إلى يوليو.
لسابع من العام - وفقًا للبيانات الصاد
يستمر احتلال المركز الثاني لشهر يوليو بسيارة أخرى وهي لانشيا
يبسلون و بيعمنها 4،315 سيارة في يوليو اي ما يقرب من 39 ألف في
سبعة أشهر ، و احتلت رينو كليو المركز الثالث في السوق الإيطالية
ياتي بعدها في المركز الرابع جيب رينيجاد برصيد 4258 سيارة في
يوليو اي 28 ألف في الأشهر السبعة و ياتي في الترتيب الخامس
الداتشيا مه سانديرو و داستر من رينو و قيات 500 اكس في تصنيف
يوليو .
و يمكن القول ان باندا تحتل المركز الاول للسيارات التي تستخدم
البنزين الاكثر مبيعا في يوليو ياتي بعدها مودلين من السيارة الجيب
و هما رينيجاد و كومباس ..و في النهاية تاتي بعد ذلك تويوتا الهجين
و ترتيب شرائها يبدا بالسي اتش يليها ياريس ثم كورولا .