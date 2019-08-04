استقرار سوق السيارات الايطالي في يوليو

أنسامد - 4 اغسطس / آب - تراجعت مبيعات السيارات في إيطاليا بشكل طفيف في شهر يوليو، حيث بلغت المبيعات 152،800 سيارة، بانخفاض طفيف بلغ 0.1% مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.



كما سجلت مبيعات السيارات 1.2 مليون سيارة في الفترة بين يناير ويوليو من العام الجاري، بتراجع 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة النقل.



سجلت مبيعات مجموعة فيات كرايسلر 34.020 سيارة في يوليو، أي أقل ب 1937 سيارة عن نفس الشهر في عام 2018. في الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغت مبيعات فيات كرايسلر 300.867 سيارة، بانخفاض 12.83% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.



