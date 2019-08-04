استقرار سوق السيارات الايطالي في يوليو

أنسامد - 4 اغسطس / آب - تراجعت مبيعات السيارات في إيطاليا بشكل
طفيف في شهر يوليو، حيث بلغت المبيعات 152،800 سيارة، بانخفاض طفيف
بلغ 0.1% مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.
كما سجلت مبيعات السيارات 1.2 مليون سيارة في الفترة بين يناير
ويوليو من العام الجاري، بتراجع 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام
الماضي، وفقا لبيانات وزارة النقل.
سجلت مبيعات مجموعة فيات كرايسلر 34.020 سيارة في يوليو، أي أقل ب
1937 سيارة عن نفس الشهر في عام 2018. في الأشهر السبعة الأولى من
العام، بلغت مبيعات فيات كرايسلر 300.867 سيارة، بانخفاض 12.83%
مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.