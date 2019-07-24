ايطاليا:فورمولا المبتدئين من 24 الي 28 يوليو

انسامد - 24 يوليو - تموز - بدأت الاستعدادات للدورة الخامسة عشر لفورمولا الدارسين في ايطاليا و فورمولا الكتريك ايطاليا و المسابقة الدولية الهندسية- الرياضية المفتوحة للطلبة و المهندسين من العباقرة للعالم اجمع و التي يتم الاعداد لها منذ عام 2017 .



و ستستمر المسابقة علي مدي 5 ايام بدءا من الاربعاء و حتي مساء الاحد القادم و تهدف الي اكتشاف امكانيات السائقين الاستثنائية و كذلك مهندسين السيارات من حيث الكفاءة و الالتزام و احترام المواعيد و التعاون.



و سيتم اعداد حفلا ختاميا في اليوم الخامس للمسابقة علي خط الوصول و ستقدم شركة اوتوموبيل لمبورجيني جائزة للتميز و اخري للسيارة الاقتصتدية و تقدمها شركة دالارا.



يشارك في المسابقة اكثر من 2600 طالب من 27 دولة و 81 جامعة مختلفة تشكل 87 فريقا جامعيا منها 71 فريق ينتمون للاتحاد الاوروبي ( 17 فريق ايطالي من 16 جامعة مختلفة ) و ايضا 16 غير اعضاء في الاتحاد الاوروبي .

