فيراري..ملكة جمال السيارات الكلاسيك في سردينيا

انسامد - 11 يوليو - تموز - فازت السيارة فيراري 275 جي تي بي لعام 1975 بلقب ملكة جمال مسابقة السيارات الكلاسيكية في سردينيا و كانت تتنافس معها علي اللقب السيارة 212 كوبيه و تعود لعام 1952و التي حصلت علي الجائزة الخاصة للمسابقة ..



و هناك ايضا 5 جميلات حصلن علي جوائز في نفس المسابقة و هن: لانشيا ثيتا سبور لعام 1915و فيات 110 كابروليه لعام 1950و السيارة ASA 100 جي تي سبايدر 1964و الفيس تي اي 21 سوبر كابروليه لعام 1965 و فيراري 308 لعام 1977.



في نهاية الأسبوع الماضي و تحديدا ما بين 5 و 7 يوليو ، استضافت منطقة ساحل سميرالدا النسخة الرابعة لعام 2019 من معرض السيارات الكلاسيكية وهي مسابقة للأناقة نظمتها اوتو كلاسيك في منطقة سردينيا.. و شارك فيها الكثير من السيارات الكلاسيكية الخارقة .



و قد شارك في المسابقة الكثير من الشخصيات المرموقة و السياح و عشاق السيارات الكلاسيك الايطاليين .. شاركت 24 سيارة انتجت ما بين 1915 و 2015 في المسابقة.



في سردينيا ، تناوب المشاركون على قيادة سياراتهم عن طريق القرى التاريخية (سان بانتاليو وبورتو سيرفو) ، مرورا بمزارع العنب حيث تذوقوه و قضوا بعض الأيام على الشاطئ.



