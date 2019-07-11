فيراري..ملكة جمال السيارات الكلاسيك في سردينيا

انسامد - 11 يوليو - تموز - فازت السيارة فيراري 275 جي تي بي لعام
1975 بلقب ملكة جمال مسابقة السيارات الكلاسيكية في سردينيا و كانت
تتنافس معها علي اللقب السيارة 212 كوبيه و تعود لعام 1952و التي
حصلت علي الجائزة الخاصة للمسابقة ..
و هناك ايضا 5 جميلات حصلن علي جوائز في نفس المسابقة و هن: لانشيا
ثيتا سبور لعام 1915و فيات 110 كابروليه لعام 1950و السيارة ASA
100 جي تي سبايدر 1964و الفيس تي اي 21 سوبر كابروليه لعام 1965 و
فيراري 308 لعام 1977.
في نهاية الأسبوع الماضي و تحديدا ما بين 5 و 7 يوليو ، استضافت
منطقة ساحل سميرالدا النسخة الرابعة لعام 2019 من معرض السيارات
الكلاسيكية وهي مسابقة للأناقة نظمتها اوتو كلاسيك في منطقة
سردينيا.. و شارك فيها الكثير من السيارات الكلاسيكية الخارقة .
و قد شارك في المسابقة الكثير من الشخصيات المرموقة و السياح و
عشاق السيارات الكلاسيك الايطاليين .. شاركت 24 سيارة انتجت ما بين
1915 و 2015 في المسابقة.
في سردينيا ، تناوب المشاركون على قيادة سياراتهم عن طريق القرى
التاريخية (سان بانتاليو وبورتو سيرفو) ، مرورا بمزارع العنب حيث
تذوقوه و قضوا بعض الأيام على الشاطئ.