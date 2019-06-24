فيراري 250 جي تي او .. عمل فني له حقوق نشر

انسامد - 24 يونيو - حزيران - للمرة الاولي تعامل سيارة معاملة العمل الفني و تطبق عليها حقوق النشر انها سيارة السباق التاريخية فيراري 250 جي تي او ..انها عمل فني من تصميم بيت مارانيللو ..



وليس من قبيل الصدفة أن بطل الرواية هو سيارة من كافالينو ، إذا اعتبرنا أن متحف الفن الحديث في نيويورك نظم معرضًا في بداية التسعينيات ضم نماذج من الموديل روسا وهي سيارة خلقت من أجل المنافسة و نافست فعلا بشدة في فورمولا 1 عام 1990 هي من بين السيارات الست التي أصبحت جزءًا من المجموعة التاريخية.



كان القسم المتخصص في الشؤون التجارية بمحكمة بولونيا قد وافق علي الشكوى المقدمة من فيراري لحماية تصميم السيارة من التقليد..و في هذا الاطار قالت المحكمة إن خصوصية الخطوط والأشكال والعناصر الجمالية جعلت من السيارة فيراري 250 جي تي أو ، ايقونة فريدة من نوعها و رمزًا حقيقيًا للسيارات.



حصلت فيراري علي قيمتها كتحفة فنية نظرا لشكل التصميم اعترافًا موضوعيًا وعامًا بسبب العديد من الجوائز التي حصلت عليهاوالشهادات الرسمية والمنشورات والمعارض والمتاحف وأيضًا اعمال النحاتين .



قام بتصمصم السيارة سيرجو ساجليتي في بداية الستينات و قد ظهر للعلن منها 36 سيارة و هي السيارة الاغلي سعرا في كل العصور .. و قد بيع موديل 1962 في احد مزادات سوثبيز في اطار فعاليات اسبوع سيارات مونتري 2018 بمبلغ قياسب اكثر من 48 مليون دولار